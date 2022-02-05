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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür

05.02.2022 18:59
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Bey, ilginiz ve iyi dilekleriniz için Emine Hanım'la birlikte teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde 'geçmiş olsun' dileklerini ileten tüm milletvekillerimize de şükranlarımı, selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür - Son Dakika
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