Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Bey, ilginiz ve iyi dilekleriniz için Emine Hanım'la birlikte teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde 'geçmiş olsun' dileklerini ileten tüm milletvekillerimize de şükranlarımı, selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.