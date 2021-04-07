Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.

Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır."

(İHA)