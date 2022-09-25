Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

25.09.2022 22:18

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen hastane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta yakınları ve hastane personeliyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ - Son Dakika
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