CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogan, Çam Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen hastane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta yakınları ve hastane personeliyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.