Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir"
15.11.2020 18:34
Son dakika haber: , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Maraş'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Türk mevkidaşı Ersin Tatar ile basına ortak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş ziyareti sırasında basına yaptığı kısa açıklamada, "Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım.Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım.Buranın gerçek sahipleri bellidir" dedi.
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