Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması

17.12.2020 15:35
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vefatının 747'nci seneidevriyesinde, Anadolu'nun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle yad etti.

"Rabbim'den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir'in şahitliğine mazhar eylemesini temenni ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, vuslatının üzerinden 7 buçuk asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı her dem taze tutan sırrın aşk ve sevgi olduğunu vurguladı.

Hazreti Mevlana'nın kendi ifadelerinde de belirttiği gibi Allah'a ulaşacak birçok yol varken, aşkı seçtiğini, sözlerini aşkla söylediğinin, bu toprakları aşkla mayaladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana'nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur. Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükunu Mesnevi-i Şerif'in eşsiz derinliğinde aramaktadır. Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz. Öte yandan, dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, cehalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz."

Erdoğan, insanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojilerin herkesi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklediğini aktardı.

Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayıldığını, fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsalların hedef alındığını, inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanların düşmanlaştırıldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir'in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz. Rabbim, bizleri Mevlana'nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle şebiarusun 747'nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yad ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrad-ı şeriflerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."

Mevlana Celaleddin Rumi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İslam, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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