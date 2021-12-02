Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli deniz topu paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli deniz topuna ilişkin "Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır" dedi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli deniz topuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. 16 kilometre etkili menzile sahip olan, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen, milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılan bu silah sayesinde donanmamız daha da güçlenmiştir. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Milli deniz topumuz ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

(Derya Yetim/ İHA)