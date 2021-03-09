Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu
09.03.2021 16:41
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti.
Erdoğan, merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
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