Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

09.01.2021 22:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin annesi Aynur Çelik'e başsağlığı dilemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'i telefonla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin annesi Aynur Çelik'e başsağlığı dilemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti

MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulunarak taziyelerini iletti.

Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi - Son Dakika
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