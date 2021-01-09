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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik ile telefonla görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi - Son Dakika

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