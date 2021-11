Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a: En ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a: En ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik hakaretlerinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. Lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayanların, hatta kurdukları ittifaka millet adını verenlerin aslında millete nasıl baktıkları bu tür örneklerle açıkça ortaya çıkmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısında sağlıktan dışişlerine, enerjiden adalete kadar ülkenin ve milletin pek çok meselesini enine boyuna görüştüklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin salgınla mücadelesini dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ve önalıcı bir anlayışla başarıyla devam ettirmektedir. İkinci yılının sonuna doğru yaklaştığımız salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak, insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor. Salgının uzun soluklu mücadeleyi gerektiren sağlık krizi olduğu gerçeği artık inkarı mümkün olmayan bir vaka olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.

'OKULLARDAKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM KESİNLİKLE DEVAM EDECEKTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermediklerini söyleyerek, "Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyededir. İnşallah bunları da daha aşağıya çekeceğiz. Bu dönemde özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette bazı aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilmektedir. İnşallah bunların önüne geçecek tedbirleri en kısa sürede alacağız. Sanayi üretiminde kesintiye meydan vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece ihracatımızı korumakla kalmadık, çok daha ileriye taşıdık. Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette yol açtığı sıkıntıları da normalleşme adımlarıyla büyük ölçüde geride bıraktık. Belirli bir yaş gurubundaki herkesin özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarını, salgının ağır sonuçlarının azaltmasına katkıda bulunacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması son ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personelin alınacağı müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündeminden tamamen çıkarana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve dar gelirli vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik" diye konuştu.'ELEKTRİK FATURASINDAN TRT PAYI İLE ENERJİ FONU KESİNTİLERİNİ KALDIRIYORUZ'Türkiye'nin bu yıl yaklaşık yüzde 8 artış gösteren elektrik talebini yapılan yatırımlar ve alınan tedbirlerle herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, "Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibari ile bin 100 dolar, hatta günlük piyasada bin 500 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızın konutlarda tükettiği doğalgazı halen yaklaşık 150 dolardan veriyoruz. Rakamlar çok açık net ortada. Alış fiyatına göre baktığımızda ise doğalgazı hane halkına yüzde 76 indirimle vererek, 50 milyarlık sübvansiyon yaptığımızı söyleyebiliriz. Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 yılı başındaki 42 dolar seviyesinden 80 dolar seviyesine, kömür fiyatları 50 dolardan 270 dolar seviyesine kadar yükseldi. EŞELMOBİL sistemi ile alacağımız vergiden 60 milyar lirayı bulan bir fedakarlık yaparak akaryakıt fiyatlarını dengede tutmanın gayreti içinde olduk. Küresel düzeydeki tüm bu yükselişlere rağmen bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak, hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz" dedi.'NEREDE NEYİ KONUŞACAKLARINI DA İYİ BİLİYORLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesi hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları, siyaset üstü bir konudur. Geçmişte defalarca 'evet' dedikleri bir tezkere metnine bu defa yabancı asker gibi cehaletin ötesinde ve vatana ihanet ithamı gibi zırvalık derecesine varan gerekçelerle saldıranların bir yerden işaret aldıkları anlaşılmaktadır. Şayet böyle değilse hiçbir partinin, hiçbir siyasetçinin kendisiyle bu derece çelişmeyi, bir milli güvenlik konusunu bu derece zelil üslupla tartışmaya göze alabileceğini sanmıyoruz. Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak TSK'nın ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Bu tezkereye karşı çıkmak Türkiye'nin güney sınırlarından kuşatılması projesinin yanında yer almak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir. Çünkü ilk günden beri mecliste tezkerelere en şiddetli karşı çıkan terör örgütünün şamar oğlanlığından öte bir değer taşımayan bu kesimdir. Türkiye'nin en eski ve halihazırda ikinci büyük partisinin işte bu örgüt kuklası yapı tarafından yönetildiğini, yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına gerçekten üzüntü duyuyoruz" dedi.Artık konunun siyasi ittifakla izah edilemeyecek bir boyuta taşındığını söyleyen Erdoğan, "Meclis'te Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmeleri de bir başka omurgasızlık örneğidir. Nerede neyi konuşacaklarını da iyi biliyorlar" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul Projesine ilişkin büyükelçilere yazdığı mektubu anımsatan Erdoğan, "Kanal İstanbul Projesini yabancı büyükelçilere şikayet edecek kadar şuur kaybı yaşayan bu zihniyete milletimiz ülkenin kaderini asla emanet etmez" ifadelerini kullandı.'SİYASETÇİ MÜSVEDDESİ'İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına hakaret ettiği görüntüleri ve Türkkan'ın daha önce FETÖ'ye destek veren açıklamalarını izleten Erdoğan şöyle devam etti: "Neresinden tutsanız rezillik, neresinden tutsanız, terbiyesizlik, neresinden tutsanız saygısızlık, neresinden tutsanız alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından paramparça edilen bir şehit yakının feryadını onun namusuna, şimdi açıyorum, bacısına en ağır hakaretleri, küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak her şeyi bir kenara bıraktık, insanlığa sığmaz. Üstelik, bu kişi avanesi önce yapılan rezilliği inkar etmeye, hatta şehit yakınını suçlamaya çalıştılar, sonra her şey belgesiyle ortaya konulunca kabul etmek zorunda kaldılar. Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde insanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatına da o kutlu çatının bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık, sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım. Kaldı ki, başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ama ne yazık ki neymiş; başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi aldatıyorsunuz ya, kimi kandırıyorsunuz? Al birini vur öbürüne. Geçmişi benzer pek çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsveddesini ısrarla el üstünde tutanların sorumluluğu buradaki görüntünün faalinden daha az değildir."'EY KADIN STK'LAR SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürlerinde herkesin annesi, bacısı, eşi, kız evladının herhangi bir birey olmanın ötesinde değere ve dokunulmazlığa sahip olduğunu belirterek, "İYİ Parti'nin başındaki hanımefendi şehitlik makamına şehit yakınına, milli ve manevi değerlerimize kıymet vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir. Şimdi buradan kadın STK'lara sesleniyorum. Ey kadın STK'lar siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bacısına küfredildiği zaman, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz? Neden bunun hesabını sormak için yollara çıkmıyorsunuz? İlgili, ilgisiz her konuda kadın hakları diyerek ortalığı birbirine katanların şehidimizin kız kardeşine yönelik bu iğrenç saldırı karşısında derin bir sessizliğe gömülmelerini de hafıza kayıtlarımıza nakşediyoruz. Anamuhalefetin başı daha şurada iki gün önce yaptığı açıklamalarda kadın haklarından bahsediyordu. Kadına şiddetten bahsediyordu, kadınlarımıza yönelik hakaretlerden bahsediyordu. Anamuhalefetin başı, bu nedir bu? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz? Hani sen kadın haklarını savunuyordun, Meclis'te aynı renk ve aynı sloganlarla bezeli maskeler takan sözde genel başkanlar, sözde siyasetçiler, sözde sivil toplum kuruluşu temsilcileri vardı. Bunların hiç biri şehit yakınına hakaret eden bu rezil şahsın terbiyesizliğine karşı derhal harekete geçmemekle aslında amaçlarının başka olduğunu göstermişlerdir. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir" diye konuştu.'EN AĞIR BEDELLERİ ÖDEMESİ İÇİN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ'Erdoğan, Bingöl'de şehit yakınına yönelik hakaretlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. Lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayanların, hatta kurdukları ittifaka millet adını verenlerin aslında millete nasıl baktıkları bu tür örneklerle açıkça ortaya çıkmaktadır. PKK terör örgütünü nasıl sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiysek, nasıl sınırlarımız dışında peşini bırakmıyorsak, örgütün siyasi uzantılarını ve onlarla aynı çuvala girenleri de milletimize ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Bu kirli ittifakı kuranların hesap edemedikleri bir şey var. Oda milletimizin güçlü irfanı ve engin dirayeti ile her türlü oyunu çözme, her türlü tuzağı bozma ferasetine sahip olduğudur" dedi.'KENDİNİ İÇİNE HAPSETTİĞİ CENDEREDEN ÇIKARABİLECEK FIRSATLAR SUNUYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını 44 günlük şanlı bir savaşın ardından kurtardığı zaferin 1'inci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası toplumun gözü önünde, yaklaşık 30 yıl süren bu işgali bitiren zaferi için Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar bölgede dökülen kanların ve yaşanan trajedilerin baş sorumlusudur" ifadelerini kullandı.Her platformda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtuluşu Kafkasya'da yeni bir dönemin miladı olacak kadar önemlidir. Bu yeni dönem Ermenistan'ı da yıllardır kendi içine hapsettiği cendereden çıkartabilecek fırsatlar sunmaktadır. Bizim ülkemize ve milletimize doğrudan husumet yönetmeliği sürece kimseyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur" dedi.'KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER BELLİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan isimleri de açıkladı. Erdoğan, "Bilim-Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel Sanatlar alanında Alev Ebuzziya, Sinema alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan, Saflık alanında İbrahim Manav, Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir. Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür-sanat insanlarımızı şahsım milletim adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

