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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3)

26.11.2021 16:19
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3)

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

İzmir'de 3 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 yeni TEKNOPARK, 95 Ar-Ge merkezi ve 28 tasarım merkezi kurduklarını aktaran Erdoğan, İzmirli işverenlere son 19 yılda toplam 13,5 milyar lira tutarında prim teşvik desteği yaptıklarını kaydetti.

Erdoğan, İzmir ve 28 ilçesine doğal gaz arzı sağladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Bakanlarımıza ve milletvekillerimize yürekten dile getirdiğiniz teşekkür ifadeleri doğru olanı yaptığımızın en büyük ispatıdır."

Cumhuriyetin bu güzel şehri için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla birlikte şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. İzmir'in altyapısının yetersizliği yağan her yağmurda, yaşanan her yoğunlukta kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisinin Genel Başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak talimatı vermişti? Belediyelerin sorumluluğunda olan ve yıllardır en küçük çözüm üretilmeyen hususların suçunu hükümete atma cinliği dışında yaptıkları bir iş var mıdır?

Tüm İzmirlilerden rica ediyorum. Seçimlerde verdikleri sözleri şöyle alt alta yazın, bunlardan hangilerinin ne oranda hayata geçirildiğine lütfen bir bakın. Size şimdiden karşılaşacağınız durumu söyleyeyim, neredeyse sıfıra yakın bir vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz. Amacım kesinlikle siyasi polemik değildir. Sadece İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir hizmet yapmadan, eser ortaya koymadan İzmir'e kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meseleleri çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyacak bir vizyon ortaya koyması mümkün değildir."

"Depremde yardım isteyenleri tersleyenlerden hayır gelmez"

"Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden güvenli evlere sahip olmak için yardım isteyen vatandaşları, 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez." diyen Erdoğan, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketin büyümesini seyredenlerin şehrin geleceğini aydınlatamayacağının altını çizdi.

İzmir Körfezi'nin kirliliğinin giderilmesinin belediyenin görevi olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

" Türkiye'de İzmir dışında hiçbir yerde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediye bulunmuyor. Körfez'deki konunun ve sellerin en önemli sebebi de budur. Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz, ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Bu anlayışla içme suyundan yol, köprü, metro gibi ulaşım projelerine kadar aslında yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan nice işleri ilgili bakanlıklarımız vasıtasıyla ve merkezi yönetim bütçesiyle yürüttük. Aynı şekilde engellilerden gençlerimize kadar her kesimden insanımızın tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak yatırımları, asıl sorumlusunun kim olduğuna bakmaksızın hayata geçirdik. Çünkü bizim ilkemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıdır."

"İstismar siyaseti yapanların millete ve ülkeye faydası olmadı"

Erdoğan, milletin değerleri, hayat tarzı ve kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne millete ne de ülkeye küçük bir faydasının olmadığını vurgulayarak, "Tam tersine kendileri sürekli gerilimden beslendiği için hep yalan, yanlış ve iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Halbuki ülkenin de milletin de ihtiyacı bizim yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetidir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmeti olmayanlara, yarın karşınıza geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Ben vereceğinize inanıyorum." dedi.

Bugün İzmir'de vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında imzalarının olduğunu belirten Erdoğan, eser ve hizmet siyasetlerine en küçük ara vermeden, hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, İzmir'in diğer tüm sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda gençlerimizle bir araya geldiğimizde gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştim. İzmir'deki durumu sorduğumda maalesef gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kütüphane bulunmadığını öğrendim. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan TEKEL fabrikasını içinde kütüphanesi ve müzesi de olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah bu hizmeti en kısa sürede sizlere kazandıracağız."

İzmir'i çamur deryasından kurtarıp modern yollara kavuşturan, verdiği her sözü tutan "Asfalt Osman" gibi efsane isimlerin İzmir'ini bugünkü acıklı haline getirenleri de vatandaşların takdirine havale ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Deprem konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel projelerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah evlerinizde ağız tadıyla, güvenle, huzurla oturmayı nasip etsin." açıklamasını yaptı.

Hak sahiplerine teslim edildi

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup başkanvekilleri Mahir Ünal ve Cahit Özkan, İzmir milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Törende, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim edildi.

Törene, yağmurlu havaya rağmen ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra AK Parti ve MHP flamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Alana, "Sayın Cumhurbaşkanımız evlerimiz için teşekkür ederiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ve "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünüzde durdunuz, yuvalarımıza kavuşturdunuz. Teşekkür ederiz" yazılı pankartlar asıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bazı vatandaşlar da evlerinin penceresinden izledi.

Konuşma sonrası törene katılan bakanlar ve milletvekilleri ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen platforma çıktı. Burada, İZDEDA Derneği Başkanı Haydar Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı depremzede ailelere konutlarının anahtarlarını teslim etti. Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alsancak Stadı'na ismi verilen Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin de aralarında olduğu katılımcılarla kurdele kesti.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3) - Son Dakika
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