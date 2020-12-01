Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır." - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır."
01.12.2020 12:33
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır."
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