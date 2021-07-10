Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti

Erdoğan:

" PKK'nın, HDP'nin evlat diye bir derdi yok"

"İnanıyorum ki bu annelerin bedduaları onları vuracaktır"

"Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız"

DİYARBAKIR - Bir dizi açılış ve ziyaret için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerini ziyaret etti. Erdoğan, ailelerin kaldığı çadırda yaptığı konuşmada "PKK ve HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için sorun değil" dedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çadır kurup evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü. Görüşmenin bir bölümünde konuşması dışarı verilen Erdoğan, tüm evlatların aileleri ile bulaşması için gerekli her adımı attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, "PKK'nın HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz onlar için bir sorun değil. Oradaki 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Bunların yöneticilerinin umurunda değil. O yöneticilerinin evlat diye bir sorunları yok. Çünkü onlar taciz terörü üzerinden bu günlere geldiler. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır endişeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz. İçişleri bakanlığımız, silahlı kuvvetlerimiz bunların üzerine üzerine gidiyor, hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar bu görevi kovalayacağız. Çünkü bulunduğumuz görev bize bunu buyuruyor. Şuanda parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz. Bu güne kadar 700 güne yaklaştık, bu sabrı sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok. Biz bu işi asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Sizlerin acısı bizim de acımızdır. Rabbim inşallah bu kalan yavrularımıza kavuşmayı da bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Erdoğan'ın evlat nöbeti tutan ailelerin çadırında ailelerle bire bir görüşmesi devam ediyor.