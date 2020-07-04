Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde... - Son Dakika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz."
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4.07.2020 22:23:50. #1.13#
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