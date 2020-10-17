Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz." - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz."
17.10.2020 16:43
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz."
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