ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı personel taşıyıcı aracını incelemesi ve kullanması

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2) - Son Dakika

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