Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)
29.04.2021 19:42
Son dakika haber... MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayın temizleme aracını incelemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası
Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayın temizleme aracını incelemesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı personel taşıyıcı aracını incelemesi ve kullanması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. (2)
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