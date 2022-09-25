CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ -1

İSTANBUL Ticaret Odası'nın 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon meselesini de önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız" dedi.

İş insanlarını da düşük faizle yatırıma davet eden Erdoğan, işveren ve çalışanlara da, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir" müjdesini verdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 140'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verdiği özel ödüller, bugün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda davetli yer aldı. Restorasyon, kültür-sanat, turizm, teknoloji, vefa, girişimcilik ve dönüşüm olmak üzere 6 kategoride verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda pek çok saldırıyla, tuzakla, oyunla da mücadele ettik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Uluslararası finans mekanizmaları üzerinden sinsice yürütülen saldırılar 2018 Ağustos ayından itibaren açık bir meydan okumaya dönüşmüştür. Türk ekonomisinin bu çalkantılı süreçten geleneksel yöntemlerle kurtarmanın mümkün olmadığını gördük. Bu tablo karşısında aslında çok önceden başlatmamız gereken alternatif ekonomi politikasının süratle hayata geçirdik. Zaman içinde küresel gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirerek sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi ülkemizi yatırım istihdam üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Önce salgın, ardından Rusya Ukrayna savaşı tüm dengeler gibi ekonomik işleyişi de kökünden sarsmıştır. Ülkemize uyguladığı ekonomik model sebebiyle en ağır şekilde eleştirenler bile geldiğimiz noktada bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir. Bunu son Semerkan Zirvesi'nde ardından BM Genel Kurulu'nda orada yaptığımız Türk evindeki Türk liderlerle onların ifadeleriyle tespit ettik. Türkiye artık eski Türkiye değil" diye konuştu.

'BÜYÜK LİDERLER BİLE FAİZİ DÜŞÜRMENİN FAYDASI OLDUĞUNU İKRAR ETMEYE BAŞLADI'

Erdoğan, "20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor. Daha nice nice alt yapı, üst yapı ve uluslararası anlamda yatırımlarımız olacak. Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu, faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık kimse tarafından dile getirilmiyor. Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile yükseltmek değil faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladı. Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken, o da faizi düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler dahil hiçbir devlet eski modelin vaaz ettiği şekilde davranarak ekonomisini durgunluğa sokmayı ve ortaya çıkacak sosyal sorunlarla boğuşmayı göze almıyor. Kimi ülkeler enflasyon oranlarıyla mukayese edilemeyecek derecede küçük faiz artırımlarıyla vakit kazanmaya çalışırken, kimileri de bizim gibi faiz düşürerek yoluna devam ediyor" dedi.

'DÜŞÜK FAİZLE SİZLERİ YATIRIMA DAVET EDİYORUM'

Yatırımcılara seslenen Erdoğan, "Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar, istihdam sağlayacaktır. Üretim sağlayacaktır. İhracatı artıracaktır ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir. Bu konuda kararlı mıyız? Kararlıysak sizin yanınızdayız. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7 buçuk düzeyinde gerçekleşen büyüme oranımız 31 milyona dayanan istihdam rakamlarımız, 300 milyar dolara doğru giden ihracatımız, 40 milyar dolara dayanan turizm gelirlerimiz hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının döviz kuru olmasının sebebi budur. Aldığımız tedbirler kurduğumuz mekanizmalar, sağladığımız kaynaklar ve iş dünyasının üretim ihracat odaklı gayretiyle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişleri gibi olumsuz gelişmeleri göğüslemek zorunda kalıyoruz. 2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaşmıştır. Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem üreticilerimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz" dedi.

'KARADENİZ'DEN DOĞALGAZI ULAŞTIRDIĞIMIZ ZAMAN DEVRAN ÇOK DAHA FARKLI DÖNECEK'

Erdoğan, "Ülkemize ve ekonomiye hiçbir zaman sadece rakamların zaviyesinden bakmadık. Bizim için önemli olan insandır. İnsanımızın huzuru, güvenliği, refahı geleceğimizdir. İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ'

Erdoğan, "Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Yaptık. Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık. Birileri değil. Bunun üzerinden kendine paye çıkarmak isteyenler var. ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin. 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran, bu başbakan. Sen kimsin? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında ben yaptım. Ben ekonomi bakanıyım, ben devlet içinde böyle bir süreci işletiyorum. Peki ya bu işin başı kim? Başbakan olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inanlar buna aldananlar yok değil var. Bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Çünkü benim milletim aklıselim. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

'ENFLASYONU MAZİDE BİR HATIRA HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bu kampanyanın ilk etabını oluşturan 250 bin konutun temelini de yakında atıyor. 2 yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu kampanyanın sağlayacağı ekonomik hareketlilik yanında fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadeleye de katkıda bulunacağına inanıyorum. Enflasyonu mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz. İnşallah 2023'ü hem büyük projeleri hayata geçirerek, hem küresel gelişmelerin ülkemizin önüne getirdiği fırsatları değerlendirerek hem de seçimleri başarıyla tamamlayarak kazasız belasız atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANLARINA MÜJDE

İş insanlarına da müjdelerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yeniden derleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak, yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İş verenlerin 2023 nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri desteklerinin bin liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz. Yurt dışında, inşaat bakım onarım montaj gibi işleri ve teknik hizmetlerde Türk vatandaşlarını çalıştıran işletmelerimiz bu kişiler için gelir vergisi ödemeyecekler. Bu uygulamayla amacımız yurt dışında inşaat projesi yürüten firmalarımızın kendi vatandaşlarımızı istihdam etmelerini desteklemektir" dedi.