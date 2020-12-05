Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini... - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini...
05.12.2020 15:49
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini çatallaştırması, bizi yolumuzdan alıkoyamaz tam tersine şevkimizi artırır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini çatallaştırması, bizi yolumuzdan alıkoyamaz tam tersine şevkimizi artırır."
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