Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun... - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun...
14.12.2020 20:15
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz. Faizlerin makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz." - ANKARA
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