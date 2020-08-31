Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaketin açtığı yaraları saracağız" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su ürünlerini incelemesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"nda konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:44 - Kaynak: AA
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