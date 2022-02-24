Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

24.02.2022 20:07
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

(Hülya Keklik/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika


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