Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

05.12.2020 16:24

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı"

" Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

Recep Tayyip Erdoğan, Marsilya, Fransa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. - Son Dakika


Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. - Son Dakika
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