Üye Girişi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

11.06.2021 14:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı, System.String[]

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminin sorulması üzerine, "Zirvede öncelikli NATO ülkeleri olarak neler yapıldığı ve nelerin yapılacağı konuları ele alınacak Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Bununla birlikte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. Bunun yanında ikili görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerin içerisinde İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'la, Fransa Başbakanı Macron'la, yine aynı şekilde Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Yine Letonya, Litvanya başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz olacak. Tabii bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak oradaki sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da, en son görüşmemiz Biden ile olacak" dedi.

AZERBAYCAN ZİYARETİ

Erdoğan, NATO zirvesi sonrası Azerbaycan gideceğini belirterek, "Azerbaycan'da önce Füzuli'ye ineceğiz. Sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Azerbaycan-Türkiye arasındaki milli maçı beraber izleyeceğiz. Orada Türkiye'nin yapacağı Avrupa Şampiyonasıyla ilgili bir maçı izleme şansımız olacak. Akabinde de Antalya'da yine Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. O zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız" diye konuştu.

MAKRON İLE GÖRÜŞMECumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisiyle görüşme talebinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, "Talep geldiği için yapacağız. Onunla da görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

KARABAĞ'DAKİ MAYINLARErdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da döşenen mayınların haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermemesine ilişkin Azerbaycan'da temaslarının olup olmayacağı sorusu üzerine ise, "Şüphesiz oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde, ki gelecek bunların hepsini bizler de gündeme getireceğiz. Bütün bunların yanında da özellikle bu mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz" dedi.

"MÜNBİÇ PKK'NIN İŞGALİ ALTINDA DEĞİL"Erdoğan, Münbiç'te yerel halkın terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandığı iddiaları ve Türkiye'nin atacağı adımların ne olacağı sorusu üzerine, "Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin'de gerek Münbiç'te her an, gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada" yanıtını verdi.

AŞILAMACumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalmaları ve turizm sektörünün sorulması üzerine, "Şu anda 32 milyonu yakaladık ve bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech gerek bunun yanında Çin ile yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da Kültür ve Turizm Bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun İngiltere ile bağlantılarımızı... Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra caminin yanında bulunan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılış kurdelesini de kesti.


- İstanbul
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nato Zirvesi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika


Son Dakika

Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var 16:54 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım 16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi 16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak 16:22 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor 16:10 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

Son Dakika Haberleri
17:08 Kurduğumuz düşleri unutmadık! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i         
16:58
Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı         
16:51
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor         
16:35
Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi         
16:31
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı         
16:14
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Marketten Ayçiçek yağı çaldı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı Marketten Ayçiçek yağı çaldı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı         
14:19
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 17:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement