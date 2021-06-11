Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminin sorulması üzerine, "Zirvede öncelikli NATO ülkeleri olarak neler yapıldığı ve nelerin yapılacağı konuları ele alınacak Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Bununla birlikte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. Bunun yanında ikili görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerin içerisinde İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'la, Fransa Başbakanı Macron'la, yine aynı şekilde Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Yine Letonya, Litvanya başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz olacak. Tabii bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak oradaki sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da, en son görüşmemiz Biden ile olacak" dedi.

AZERBAYCAN ZİYARETİ

Erdoğan, NATO zirvesi sonrası Azerbaycan gideceğini belirterek, "Azerbaycan'da önce Füzuli'ye ineceğiz. Sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Azerbaycan-Türkiye arasındaki milli maçı beraber izleyeceğiz. Orada Türkiye'nin yapacağı Avrupa Şampiyonasıyla ilgili bir maçı izleme şansımız olacak. Akabinde de Antalya'da yine Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. O zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız" diye konuştu.

MAKRON İLE GÖRÜŞMECumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisiyle görüşme talebinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, "Talep geldiği için yapacağız. Onunla da görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

KARABAĞ'DAKİ MAYINLARErdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da döşenen mayınların haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermemesine ilişkin Azerbaycan'da temaslarının olup olmayacağı sorusu üzerine ise, "Şüphesiz oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde, ki gelecek bunların hepsini bizler de gündeme getireceğiz. Bütün bunların yanında da özellikle bu mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz" dedi.

"MÜNBİÇ PKK'NIN İŞGALİ ALTINDA DEĞİL"Erdoğan, Münbiç'te yerel halkın terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandığı iddiaları ve Türkiye'nin atacağı adımların ne olacağı sorusu üzerine, "Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin'de gerek Münbiç'te her an, gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada" yanıtını verdi.

AŞILAMACumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalmaları ve turizm sektörünün sorulması üzerine, "Şu anda 32 milyonu yakaladık ve bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech gerek bunun yanında Çin ile yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da Kültür ve Turizm Bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun İngiltere ile bağlantılarımızı... Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra caminin yanında bulunan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılış kurdelesini de kesti.

- İstanbul