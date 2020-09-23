Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu, sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu, sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.
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