Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri... - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri...
19.03.2021 17:17
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.
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