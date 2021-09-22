Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

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