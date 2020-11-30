Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

30.11.2020 20:17
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile sınırlandırılabilecektir. 50 kişiden fazla olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir." - ANKARA

Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. - Son Dakika


Son Dakika

Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek         
20:07
Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak         
19:54
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti         
19:18
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil         
19:07
Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü         
18:54
Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı         
18:03
24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi         
17:10
Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler         
17:07
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 20:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei