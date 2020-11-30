Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile sınırlandırılabilecektir. 50 kişiden fazla olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir." - ANKARA