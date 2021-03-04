Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi
04.03.2021 23:11
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:
"Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun."
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