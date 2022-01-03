Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı 'nın ardından yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye için zor geçen 2021'i uğurladıklarını belirterek, "Yeni umutlarla yeni heyecanlarla 2022 yılına girdik. Yeni Miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 2 yıla damgasını vuran koronavirüs salgınının ve onun tetiklediği küresel ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz etkilemeyi sürdüreceği anlaşılıyor" dedi.'TURİZMDE HEDEFİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK BİR GELİR SEVİYESİNE ÇIKMAKTIR'Türkiye'nin dış ticaretteki büyümesini anlatan Erdoğan, "Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimizde giderek daha çok yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yılı güzel haberlerle kapattığımız bir diğer sektör de turizmdir. Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirleri, verdiğimiz teşvik ve desteklerin karşılığını özellikle gördüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Bu sektörde 2021'i, 29 milyon turist sayısı ve 24 milyar doları aşan bir turizm geliri ile kapattık. Bir başka ifadeyle turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelirde de yüzde 100'lük bir artış sağladık. Devlet ve özel sektörün yakın işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz büyük atılım sayesinde sadece kayıplarımızın önemli bir kısmını telafi etmekle kalmadık, Akdeniz havzasındaki rakiplerimizi de geride bıraktık. Artık hedefimiz salgın öncesi ziyaretçi sayısına ulaşmanın ötesinde çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. İnşallah 2022 yılı bu hedefe biraz daha yaklaştığımız, verimli, bereketli, kazançlı bir sezon olacaktır" diye konuştu.KOSGEP DESTEĞİ MÜJDESİCumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini belirterek, "Mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programda 75 bin yeni meslek lisesi veya yeni mezun gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi, bugün açılan bu programa katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.'BENZER SALDIRILARA MARUZ KALDIK'Kurdaki yükselişi bir seviyeye kadar ekonomik işleyişe ve Türkiye'nin ihracattaki hedeflerine uygun olduğu için sorun etmediklerini belirten Erdoğan, "Ama bir yerden sonra iş serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıkarak arkasında kötü niyetlilerin belirdiği, farklı bir görünüme büründü. Yurt dışından ve ülkemiz içinden kimi siyasetçiler, medya kuruluşları, akademisyenler, piyasaları paniğe sürükleyerek dövize yönelişi artıracak senkronize bir kampanya başlattılar. Hatırlarsanız bundan 3-4 yıl önce yurt dışı kaynaklı benzer saldırılara, benzer tuzaklara maruz kalmıştık. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde yurt dışından Türk ekonomisine yönelik serbest piyasa kurallarına da uygun olmayan sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Son kampanyada ise daha çok yurt dışındaki yatırımcıları panikleterek aynı amaca varılmak istenmiştir. Dalgalanmanın kendi tabii seyri içinde durulmadığını görünce 20 Aralıkta kamuoyuna açıkladığımız tedbir paketi ile piyasaların önemli ölçüde yeniden dengeye gelmesini sağladık. Ekonominin kendi tabii seyri dışında niyetlerle dışarıdan yapılabilecek saldırılara karşı oluşturduğumuz mekanizmaların bir benzerini içeride de kurmuş olduk" dedi.'78 MİLYAR LİRALIK GEÇİŞ YAŞANDI'Parasının değerini korumak isteyen vatandaşların ve önünü görme ihtiyacı duyan iş dünyasının da sunduğu alternatiflerin piyasalar tarafından da benimsendiğini memnuniyetle gördüklerini belirten Erdoğan, "Kur Korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık geçişin yaşanması vatandaşlarımızın ekonomi programınıza olan güveninin işaretidir. Katılım Finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven iklimi içinde büyümesine katkı sağlayacak bu yaklaşımı yeni araçlar ve yöntemlerle 2022'de daha da güçlendireceğiz. Açıkladığımız tedbir paketinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği imkanlarla bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçirilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Bu çerçevede Merkez Bankası döviz tevdiat ve altın hesaplarından Türk Lirası mevduata dönüşün desteklenmesine ilişkin tebliğlerini yayınladı" ifadelerini kullandı.'MİLLETİMİZE NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modeline ilişkin kanuni düzenleme gerektiren hususlarla ilgili çalışmaları da tamamladıklarını belirterek, düzenlemenin yarın TBMM'ye sunulacağını kaydetti. Erdoğan, "Ayrıca ülkemizde ve dünyada hammadde temininde tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve girdi fiyatlarındaki beklenmedik artışlar sebebiyle hazırlanan fiyat farkı çalışması da Meclis'in takdirine sunulma aşamasındadır. Biz bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yaptık bundan sonra da verdiğimiz her sözü yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.'KÖMÜR YARDIMLARI DOĞALGAZ FATURASI DESTEĞİ OLARAK DA VERİLEBİLECEK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de doğalgazda 80 milyar liralık, elektrikte 20 milyar liralık, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptıklarını belirterek, "Bir başka ifadeyle vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz faturası, elektrik faturası, benzin mazot faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Yeni yıl itibariyle yürürlüğe giren tarifelere rağmen kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir. Mesela hane halkının kullandığı doğalgaz ve yine hane halkını kapsayan elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Şimdi sizlerle basit bir hesabı paylaşacağım. Ülkemizde 2002 yılında 150 kilovat elektrik, 125 metreküp doğalgaz kullanımı karşılığında bir vatandaşın ödediği fatura asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu. Şimdi aynı miktardaki elektrik ve doğalgaz kullanımı için yeni tarife ile ödenen tutar asgari ücretin yüzde 13'ü seviyesindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözümüzü burada da yerine getirmiş oluyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.'ARTIŞLARIN FAHİŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'Erdoğan, düşmeye başlayan kur nedeniyle akaryakıt fiyatlarının da yakında düşeceğini belirterek, "Dünya piyasalarında ve ülkemizde de çok tartışılan bitkisel yağ fiyatlarındaki artış yüzde 70'i, şeker fiyatlarındaki artış yüzde 50'yi, tahıllardaki artış yüzde 32'yi bulmuştur. Market raflarındaki artışın bir kısmının kaynağı bu küresel fiyatlandırmalardandı. Ancak bazı ürünlerdeki artışların ne küresel emtia, ne enerji fiyatlarıyla, ne kurdaki dalgalanma ile izah edilemeyecek derecede fahiş olduğunu görüyoruz. Bu konunun takipçisi olmaları ve gereken işlemleri yapmaları için ilgili tüm kurumlarımıza talimatlarımızı verdik" diye konuştu.'ENFLASYONUN BOYNUNU EN KISA SÜREDE KIRACAĞIZ'Fiyat artışlarının Türkiye'ye mahsus bir durum olmadığını sözlerine ekleyen Erdoğan, "Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı enflasyon rakamlarında çok ciddi artışlarla karşı karşıdır. Amerika son 40 yılın, Almanya ve İspanya son 30 yılın, İngiltere ve İtalya son 10-12 yılın, Avrupa'nın geneli avro bölgesinin kuruluşundan beri en yüksek enflasyon rakamlarının sancısıyla kıvranmaktadır. Üstelik tüketici fiyat endeksinde, üretici fiyat endeksinin kat ve kat fazlası olarak gerçekleşen artışlar bu sancının devam edeceğini gösteriyor. Diğerleri gibi ülkemizin önünde de bir enflasyon gerçeği vardır. Bugün 2021 yılı enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Öncelikle her ne sebeple olursa olsun, vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Türkiye tarihinde enflasyon ile en büyük mücadeleyi veren, enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz. Ülkemizde yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyon oranının bu derece yüksek çıkmasında küresel emtia fiyatlarındaki ve üretim maliyetlerindeki artışın ötesinde döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisinin olduğunu biliyoruz. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa, enflasyonda da bunu yapacağız. Döviz kuru üzerinden ilk büyük saldırıya maruz kaldığımız 2018'de de yüzde 20'yi aşan bir enflasyonla benzer bir tablo yaşamıştık. Takip eden yılda ise enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük. İnşallah bu yıl da enflasyonu çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Bunun yanında hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.'EMEKLİLER 2 BİN 500 LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK'Memurların maaşlarında Temmuz-Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Memurlarımızın Ocak ayındaki toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının Gelir ve Damga vergilerinden muaf tutulması ile ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.Emeklilere sağlanan artışlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizde ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın, hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde yedi toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir" dedi.'TARİHİ TEKERRÜR ETTİRMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attıkları tarihi adımları yeni ekonomi programıyla başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla, cari dengesi ile hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız. Geçmişte bu tür kritik dönemlerde ihtiyacı olan atılımları tek parti faşizminin çarpık uygulamalarıyla, darbelerle, vesayetin oyunlarıyla, siyasi istikrarsızlıkla, terörle ve daha çok tuzakla kaçırmış bir ülkeyiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tabloyla karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yılda milletimizle birlikte pek çok sınamadan alnımızın akıyla geçtik. Vesayetin gücünü beraber yendik, kalkınma altyapımızı beraber güçlendirdik, demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Her biri insanımızı kucaklayan hak ve özgürlükleri beraber genişlettik" diye konuştu.