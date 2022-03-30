Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı

30.03.2022 16:32
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive kentinde onuruna verilen yemeğe katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive kentinde onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Hive'nin İçan Kale bölgesini ziyaret etti.

Burada yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyaretine katılan Türk heyeti eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika


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