Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz" - Son Dakika

Türkiye'de uygulanan Çin aşısıyla ilgili yüreklere su serpecek rapor: Yüzde yüz engelliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (4)

Erdoğan: "Gerekçelerin sağlam, tutarlı ve tartışmaları bitiren mahiyette olması için HSK'nin denetim alanını genişletiyor, istinaf dairelerine de bu sebepten dolayı bozma yetkisi veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz."

Erdoğan: "Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz."

Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz."

Erdoğan: "İddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliği uygulamasını başlatıyoruz. İdari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliğini de zorunlu hale getiriyoruz."

Erdoğan: "Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyoruz."

Erdoğan: "Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz."