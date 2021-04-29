Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
29.04.2021 21:19
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.
İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Fenerbahçe'nin ilk yarıda penaltısı iptal edildi, Gökhan Gönül kızardı! Canlı anlatım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 25 yaralı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var