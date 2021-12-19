Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Törenine katıldı (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri törenine katıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, ilim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, Demirören Medya Grubu TV Grup Başkanı Murat Yancı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "İlim Yayma Cemiyeti'nde özellikle hizmetini almış ve o hizmetle beraber yetiş bir kardeşinizim" dedi.Erdoğan, "Mutluyum özelliklede büyük ödüllü herhangi bir torpil söz konusu değil, Prof. Dr. Zekai Şen Hocamızın almış olmasından. İBB Başkanlığı dönemimde kendilerinde İSKİ konusunda istifade ettik, susuz İstanbul 'u suya kavuşturduk" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN DEVAMININ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ BU SÜRECİ MAZLUMLAR VE MAĞDURLAR LEHİNE DÖNDÜREBİLMEKTİR"Erdoğan, tarihte zalimler olduğuna dikkat çekerek, "Bugün o kifayetsiz muhterislerin isimleri kimse hatırlamıyor. Sizlerin de takip ettiği küresel yönetim ve sancılar salgınla birlikte hızlanmıştır. Bizim de tek gayemiz işte bu süreci, yani dünyanın devamının dönüşümündeki bu süreci mazlumlar ve mağdurlar lehine döndürebilmektir" ifadelerini kullandı.

TÜSİADErdoğan, "Ey TÜSAİD ve yavruları size sesleniyorum; siz tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisi ile, millet sevgisi ile yürüyoruz, siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğiz bir yönetimi iş başına getirtiriz, bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek" dedi.

ÖDÜLLER Bilal Erdoğan törende bir konuşma yaparak, "Bu ödüllerin itibarı ancak bu ödüller verildikçe ortaya çıkacaktır. Bir ödül, iki ödül, 5 ödül, 10 ödül derken, İlim Yayma Ödülleri akademik dünyada inşallah hak ettiği yeri alacaktır" dedi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülünün sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Sosyal Bilimler ödülünün sahibi Doç. Dr. Hümeyra Özturan olurken, Büyük ödülün sahibi ise Prof. Dr. Zekai Şen oldu. Şen ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde aldı.

