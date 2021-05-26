Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
26.05.2021 22:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı video konferans toplantısına Netflix, Google, Amazon, Coca-Cola, Boeing ve Microsoft gibi 26 büyük şirketin yöneticileri katıldı.
Hükümet, Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.
GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı ve katılımcılara hitap ettiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
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26.05.2021 23:11:16. #1.11#
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