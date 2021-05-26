Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nden video konferansla katıldığı ve katılımcılara hitap ettiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Hükümet, Türkiye 'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.

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