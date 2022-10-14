Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

14.10.2022 22:00
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi - Son Dakika

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