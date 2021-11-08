Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ilişkin gösterilen video
08.11.2021 22:08
Son dakika gündem haberine göre -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili videoyu izletmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına yönelik...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili videoyu izletmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Bingöl'de yaşanan hadiseyi, failinin geçmişteki yanlışlarından itibaren kim olduğundan başlayarak şöyle kısaca bir hatırlayalım." ifadelerini kullanarak Türkkan ile ilgili bir video izlettirdi.
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