Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasına ilişkin, "Açıklanan fiyat bayram öncesinde hem bizleri hem de üreticilerimizi mutlu etti." dedi.

Ergün, gazetecilere, fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak açıklanmasını bölgedeki fındık üreticileri adına değerlendirdi.

Fındık hasadına yaklaşık 20 gün kaldığına işaret eden Ergün, hasat öncesi açıklanan fiyatın üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Artan maliyetler karşısında fındık fiyatının 25 lira olarak açıklanmasını ümit ettiklerini ancak açıklanan fiyatın da üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu sene de fındık fiyatını hasat öncesinde Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak açıkladı. Açıklanan fiyat bayram öncesinde hem bizleri hem de fındık üreticimizi mutlu etti. Ben bu fiyatın açıklanmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese fındık üreticimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize de bol mahsullü bir hasat diliyorum."