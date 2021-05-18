Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Batı Akdeniz'de esnafı mutlu etti - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik dest destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelemesini olumlu karşıladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, AA muhabirine, birçok meslek grubunun salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını olumlu bulduklarına değinen Dere, "Bu süreçte hiç iş yapamayan esnafımız da oldu. Destekler, salgın sürecinde esnafımıza merhem olur. Destekler için teşekkür ediyoruz. Daha fazlasını da bekliyoruz. Esnafın büyük kredilere de ihtiyacı var." diye konuştu.

"Destek paketi bir can suyu olur"

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Metin Sipahi de desteğin tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan esnaf için çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Sipahi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, esnaf ve çiftçimizi yalnız bırakmamıştır. Hükümet imkanlar ölçüsünde esnafa, çiftçiye ve vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Elbette destek paketi sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur. Özellikle esnafın kredi borçlarının, SGK primleri ile stopaj vergilerinin bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi ve esnafa faizsiz kredi desteğinin sağlanması, çok büyük rahatlama sağlayacaktır."

Destek, esnafı rahatlatacak

Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, esnaflara yönelik desteğin çok olumlu ve geleceğe umutla bakılması için anlamlı bulduklarını söyledi.

Salgın başladığından beri umutla destek beklediklerini vurgulayan Ayyıldız, "Verilen destek esnaflara can suyu. Bunun olması gerekiyordu. 1,5 yıldır söylüyorduk. Salgın devam ettiği sürece yardımların da devamını bekliyoruz. Bu destek geçmiş borçlarını kapatır. Bu da bir şeydir." ifadesini kullandı.

Bodrum Torba Taksi Kooperatif Başkanı Yasin Algın, hibe desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu desteğin esnafa iyi şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Sezonumuzda başlıyor. Esnafımız bu zor günlerde bir nebzede olsa rahat nefes alacaktır." dedi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnafı rahatlatacak desteğin kapsamının daha da genişletilmesini beklediklerini kaydetti.