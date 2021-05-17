Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
17.05.2021 22:11
Son dakika ekonomi haberi: Fırın işletmecisi Erhan Gümüş ve restoran işletmecisi Halis Çelik ile röp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması başkent esnafının yüzünü güldürdü İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa 5 bin lira...
Fırın işletmecisi Erhan Gümüş ve restoran işletmecisi Halis Çelik ile röp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması başkent esnafının yüzünü güldürdü
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını şeklindeki açıklaması İzmir'deki işletmecilerce memnuniyetle karşılandı.
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