Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

- İstanbul