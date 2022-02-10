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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide

10.02.2022 16:09
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerinden yıllardır topladığı sigara paketleri, 'Yaşam için bir Söz' mottosuyla Beştepe'de sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerinden yıllardır topladığı sigara paketleri, 'Yaşam için bir Söz' mottosuyla Beştepe'de sergileniyor. Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca onlarca kişiden sigarayı bırakma sözüyle aldığı bu paketlerin üzerinde o anlara ait notlar da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca sigaraya karşı olan mücadelesi toplum tarafından biliniyor. Erdoğan'ın başbakan olarak göreve gelmesiyle başlayan bu süreç, bir çok yasal düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Bireysel olarak da sigarayla mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi ve yurt dışı programlarında da zaman zaman sigara içenlerden paketlerini alarak onlardan sigarayı bırakma sözü aldı.

215 ADET SİGARA PAKETİ SERGİLENİYOR

Sigarayı bırakma sözü veren vatandaşlardan toplanan sigara paketleri bir koleksiyona dönüştü. 215 adet sigara paketi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor. Sergide aile üyelerinden bakana, milletvekilinden muhtarlara kadar toplumun farklı kesimlerinden alınan sigara paketleri bulunuyor. Sigara paketlerinin üzerinde o ana şahitlik edenler ve bazı notlar da yer alıyor.

Sergide NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında sigara kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketleri de yer alıyor.

Erdoğan'ın sigara bırakma sözü aldığı aile üyelerine ait sigara paketi de koleksiyonda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılında kardeşi Mustafa Erdoğan'dan aldığı sigara paketi üzerinde o anlara şahitlik eden Esra Albayrak'ın ismi ile sergide bulunuyor.

Sigara paketleri üzerinde yazılı olan bazı notlar ise dikkat çekiyor. Paketlerin üzerinde vatandaşların sigarayı bırakamayan yakınları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek rica ettikleri ve sigara bırakma sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatan notları da gülümsetiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı.

Sergi salonunda sigara paketlerinin hikayelerini anlatan o anlara ait görüntüler de dev ekranlarda gösteriliyor.

( Hülya Keklik - Nurullah Geylani/İHA)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sigara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri bu sergide - Son Dakika
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