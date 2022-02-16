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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı

16.02.2022 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin açılışında Kdz. Ereğli'ye yapımı için müjde verdiği cami için sondaj çalışması başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin açılışında Kdz. Ereğli'ye yapımı için müjde verdiği cami için sondaj çalışması başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak'a gelip yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirmiş ve benzer bir müjdenin de Kdz. Ereğli için söz konusu olabileceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, cami yapımı için düşünülen ilçe merkezindeki sahilin bir bölümünde sondaj çalışması başlattı. Denizden ve karadan iki farklı noktada sondaj çalışması devam ediyor.

(Vedat Kılıç/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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