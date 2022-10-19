Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü

19.10.2022 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti."

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü - Son Dakika

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