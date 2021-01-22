Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz"

-"Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk"

-" Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi"nin açılış törenine video mesaj gönderdi.