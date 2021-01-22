Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de... - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de...
22.01.2021 15:58
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz" -"Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz"
-"Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk"
-" Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi"nin açılış törenine video mesaj gönderdi.
Son Dakika Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Çinilerine paha biçilemeyen 8 asırlık Gök Medrese'de restorasyon başladı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş