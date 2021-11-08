İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya... - Son Dakika