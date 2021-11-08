Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...

Son dakika haberi... İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

Son Dakika

Salah'ın başarı sırrı ortaya çıktı! İşte yıldız futbolcunun dikkat çeken beslenme programı

TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa elektrik faturaları ne kadar düşer? İşte yanıtı

Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor

Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı

Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde