Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan gemi kaptanı ile yeni bir görüştürme gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

GEMİ SALDIRIYA UĞRAMIŞ, 15 MÜRETTEBAT KAÇIRILMIŞTI

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halinde bulunan Mozart isimli Türk konteyner gemisi, deniz korsanlarının saldırısına uğramıştı.

Gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmış, arbede sırasında Azerbaycan uyruklu bir personelin öldürülmüştü.