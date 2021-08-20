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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

20.08.2021 23:02

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

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