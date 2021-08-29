Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'la 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk - 2 - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'la 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk - 2
29.08.2021 10:44
Son dakika haberi: ? Basın toplantısının ikinci bölümünde basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tabi bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.
? Basın toplantısının ikinci bölümünde basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tabi bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz, devam ettirmeye önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaret idi. Bunu şimdi gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklik idi. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna-Hersek'teydik. Bosna-Hersek'teki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği beraberliği bizim için çok çok önemli. Bu birlik beraberlik içinde Bosna-Hersek'te sıkıntılarını aşar diye inanıyorum' dedi.
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