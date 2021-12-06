Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı 'nda basın toplantısı düzenledi.

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