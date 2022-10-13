Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya 'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer yetkililer uğurladı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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