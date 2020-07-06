CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Covid-19'a karşı ortak mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etmiş, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulunmuştur. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Covid-19'a karşı ortak mücadele konuları da ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA, -